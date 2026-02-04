Власти обсуждают введение цифровой маркировки для вейпов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Отрасль по продаже вейпов можно отрегулировать с помощью распространения цифровой маркировки на данный вид товаров, этот вопрос прорабатывается, сообщила на правительственном часе в Совете Федерации глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Очень важная тема, влияющая на состояние здоровья и взрослых, и, в первую очередь, подростков. Здесь единственный, такой, знаете, очень быстрый вариант решения, который даст результат, - это все-таки цифровая маркировка. Как только мы начинаем маркировать, мы точно знаем, сколько было, сколько стало. (...) Это позволяет вести учет. Это сейчас тоже, как наше предложение, прорабатывается, я надеюсь, что даст результат. И мы сможем видеть, что у нас на рынке", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как ведомство планирует работать с предотвращением попадания на рынок контрафактной продукции и с тем, чтобы граждане уменьшили потребление вейпов.

Попова считает, что без цифровой маркировки и с учетом обширного рынка по продаже вейпов с контролем за продажами будет справиться.