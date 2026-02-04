Электроснабжение нарушено в четырех муниципалитетах Запорожской области

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Отключение электроснабжения зафиксировано в четырех муниципалитетах Запорожской области, сообщили в Минэнерго региона в среду.

"В Токмакском, Бердянском, Куйбышевском и Пологовском муниципальных округах зафиксировано отключение электрической энергии", - сказано в телеграм-канале ведомства.

Причины отключения уточняются, над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады. Предполагается, что подачу электричества возобновят до конца суток, уточнили в министерстве.