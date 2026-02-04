В Запорожской области восстановили электроснабжение

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Электроснабжение восстановили на территории Запорожской области, сообщает Минэнерго региона в среду.

"По состоянию на 16:00 восстановительные работы на территории Запорожской области завершены. Обесточенных потребителей нет", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее в среду в министерстве сообщили об отключении электроснабжения в Токмакском, Бердянском, Куйбышевском и Пологовском муниципальных округах. Причины не назывались.