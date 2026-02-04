Оверчук отметил активизацию перераспределения торговых потоков из-за неопределенности политики США

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рост неопределенности из-за политики США, в том числе в торговой сфере, привел к активизации перераспределения потоков мировой торговли, об этом свидетельствует предварительная статистика по внешнеэкономической деятельности государств, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Отвечая на вопрос о том, как текущая деятельность США в сфере торговли и геополитики может повлиять на динамику и структуру мировой экономики, он сказал: "Что касается принципов взаимодействия (стран в экономической сфере - ИФ), то мы видим, что они уже изменяются, потому что страны, прежде всего стремятся к определенности на рынках. И если появляются такие факторы, как внезапные изменения тарифов, которые могут существенным образом повлиять на доступность того или иного рынка, а здесь идет речь, прежде всего, о самом крупном мировом рынке – рынке Соединенных Штатов Америки, то конечно же, страны пытаются обезопасить себя от таких действий. И мы уже наблюдаем, что идет перераспределение товаров и услуг на новые рынки".

"Мы внимательно следим за тем, как эта динамика происходит, потому что она касается и совместного рынка Евразийского экономического союза. Мы понимаем, что те товары, которые сегодня испытывают проблемы с доступом к американскому рынку, продавцы этих товаров пытаются найти другие рынки, где можно продавать эти товары. И это сегодня происходит, это достаточно сегодня уже видно по итогам статистики 2025 года, которая начинает поступать", - добавил он.

Оверчук отметил, что Россия анализирует, как эти изменения будут влиять на нее и ее партнёров. "Будем тоже предпринимать соответствующие меры и тарифного и нетарифного характера для того, чтобы, с одной стороны, защищать собственных товаропроизводителей, а с другой стороны - создавать условия для свободной торговли путем заключения соответствующих соглашений", - заявил вице-премьер.