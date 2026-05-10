Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Киев осознает необходимость вывода своих войск с территории Донбасса, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Они знают на Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают", - заявил Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Пока, по его словам, Украина при поддержке Европы отказывается пойти на разумный шаг и вывести свои войска с территории Донбасса.

"По крайней мере, отказываются даже начать обсуждение этого шага", - сказал Ушаков.