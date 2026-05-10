Что произошло за день: воскресенье, 10 мая

Кремль об антироссийских высказываниях в Ереване, майские снегопады в ЯНАО и эвакуация пассажиров с лайнера, где произошло заражение хантавирусом

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний ненормально, заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Москве ожидают разъяснений в связи с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского в Ереване.

- Авиасообщение на юге России восстановили в полном объеме. Накануне был выполнен 441 рейс. Оперативный штаб на базе Минтранса продолжит работу до 12 мая.

- На Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса, заявили в Кремле. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер "достаточно скоро" приедут в Москву.

- Аномальные снегопады накрыли юг Ямало-Ненецкого автономного округа. Произошли сбои в работе общественного транспорта и аэропортов.

- Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше". Министр обороны страны настаивает, что Украине нужно лучше контролировать свою деятельность.

- Власти Испании эвакуируют пассажиров и членов экипажа лайнера MV Hondius, на борту которого зафиксированы случаи заражения хантавирусом. Граждан Испании уже отправили на самолете в военный госпиталь Мадрида.

- "Зенит" обыграл "Сочи" и вышел на первое место в РПЛ. Сам ФК "Сочи" лишился шансов остаться в Российской премьер-лиге на следующий сезон.

