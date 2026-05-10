Аномальные снегопады накрыли юг Ямало-Ненецкого автономного округа

По данным властей, есть перебои в работе общественного транспорта и аэропортов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Несколько районов на юге Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) преодолевают последствия аномальных снегопадов, сообщил в губернатор региона Дмитрий Артюхов в своем канале в Мах.

"На юге региона - аномальные для мая снегопады. Из-за сложных погодных условий затруднено движение в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Пуровском районе. Отмечаются перебои в работе аэропортов и общественного транспорта", - написал он.

По его данным, в целях безопасности на региональных трассах вводятся ограничения движения. В частности, закрыты дороги Ноябрьск - Вынгапуровский, Ноябрьск - Карамовский пост, граница округа - Пурпе.

"В зависимости от развития ситуации аналогичные ограничения будут вводиться и на других участках", - добавил губернатор.

Он отметил, что техника и люди работают в усиленном режиме.

"В первую очередь расчищаются центральные магистрали, подъезды к больницам и другим социальным объектам. Прошу отнестись к временным неудобствам с пониманием. (...) Ситуация на контроле, работаем", - заключил глава региона.

По данным ГУ МЧС по ЯНАО, 10 мая на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: сильный ветер, в отдельных районах с порывами до 21-23 метра в секунду, на крайнем юге региона сильные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах - метель, гололед.

