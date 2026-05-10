В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер "достаточно скоро" приедут в Москву.

"Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ушаков отметил, что Вашингтон не бросает вопрос урегулирования украинского конфликта, о чем свидетельствует активность телефонных контактов между США и РФ.