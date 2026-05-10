Военные РФ сообщили, что ВСУ в течение суток атаковали объекты в шести российских регионах

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение суток зафиксированы удары ВСУ по позициям российских войск и ряду регионов.

"Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае", - заявили в ведомстве в воскресенье.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах в зоне специальной военной операции.