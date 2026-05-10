Песков заявил, что предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний ненормально

В Москве ожидают разъяснений от Еревана в связи с антироссийскими высказываниями президента Украины

Символика саммита Европейского политического сообщества в Ереване Фото: Ukrainian Presidency/Anadolu via Getty Images

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Саммит "Армения - ЕС", прошедший в Ереване, - нормальное явление, эта страна имеет право проводить такие мероприятия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Проводить саммит "Армения - Евросоюз" - это тоже абсолютно нормально", - сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, "Армения придерживается многовекторности в своей внешней политике, и это абсолютно суверенное право Армении проводить такие саммиты".

Вместе с тем, Песков заметил, что предоставление Ереваном площадки для антироссийских высказываний ненормально.

"Ненормальным только является то, что в Ереване дали площадку для абсолютно антироссийских высказываний. Вот это ненормально, не вяжется с духом отношений наших с Ереваном", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как подчеркнул Песков, в России ожидают разъяснений от Армении в связи с антироссийскими высказываниями президента Украины Владимира Зеленского в Ереване. "Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Москве не понимают, "почему из Армении звучат антироссийские высказывания".

"Вот этого мы не понимаем. А почему глава правительства Армении не пытается как-то это сбалансировать своими заявлениями? Вот это пока мы не можем объяснить", - сказал он.

Песков подчеркнул, что Москве в отношениях с Ереваном важно, чтобы он не занимал антироссийскую позицию.

"Главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции. Вот что для нас главное", - сказал Песков Зарубину для информационной службы "Вести".

Как сообщалось, с 4 по 5 мая в Ереване прошли саммиты Европейского политического сообщества и "ЕС - Армения". В мероприятии участвовали делегаты из более чем 30 стран. Ключевыми темами стали: безопасность, ситуация вокруг Украины и евроинтеграция Армении. Брюссель также анонсировал выделение Еревану военной помощи в размере 30 млн евро.

В свою очередь 7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Армению в нарушении обещаний не предпринимать действий против Москвы.