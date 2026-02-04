Возбуждено уголовное дело о пожаре на железнодорожной станции в Тамбовской области

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда на станции Кочетовка-2 в Мичуринске в Тамбовской области, в результате чего произошел пожар, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

"Следствием установлено, что 4 февраля 2026 года произошел сход вагонов грузового поезда на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. В результате инцидента произошло возгорание цистерн с топливом. Наличие пострадавших и сумма причиненного ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Криминалисты и следователи проведут комплекс следственных действий для установления обстоятельств произошедшего, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в 15:34 по Москве на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). По предварительным данным, горело пять цистерн на пути. На месте происшествия работали более 20 единиц техники, дополнительно направлены пожарные поезда.

Позже МЧС России сообщило о локализации пожара. Пожарные работают в условиях высоких температур, быстрому распространению огня способствовал характер горючего вещества. Для тушения пожара применяется воздушно-механическая пена.

По информации РЖД, движение поездов через станцию приостановлено. На данный момент в пути задерживаются восемь пассажирских поездов дальнего следования.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что угроза жилым домам в Мичуринске в результате пожара отсутствует. Предварительно, погибших нет.

Причины инцидента устанавливаются. Проверку также организовала транспортная прокуратура.