Пожар на ж/д станции в Тамбовской области затронул 11 цистерн с бензином и пять – с газом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В результате происшествия на станции Кочетовка в Мичуринске, по уточненной информации на текущий момент, загорелись 11 цистерн с бензином и пять - с газом, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

"Как доложил мой заместитель и руководитель оперативного штаба Евгений Зименко, на данный момент пожар локализован. На месте происшествия работают два пожарных поезда и 25 единиц техники. Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует", - написал Первышов в мессенджере Мах.

После тушения пожара будет проведено обследование ж/д путей на наличие повреждений, затем ремонтные бригады приступят к восстановительным работам. Работа оперативного штаба в Мичуринске продолжается, отметил глава региона.

Как сообщалось, в 15:34 на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). По первоначальным данным, горело пять цистерн на пути. На месте происшествия работали более 20 единиц техники, дополнительно направлены пожарные поезда.

Позже МЧС России сообщило о локализации пожара. Пожарные работают в условиях высоких температур, быстрому распространению огня способствовал характер горючего вещества. Для тушения пожара применяется воздушно-механическая пена

По информации РЖД, движение поездов через станцию приостановлено. На данный момент в пути задерживаются восемь пассажирских поездов дальнего следования.

Возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).