Прекращает действие ДСНВ - последний договор о контроле над вооружениями между РФ и США

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В четверг, 5 февраля, Россия и США впервые более чем за полвека отправляются в свободное плавание в отношении своих ядерных арсеналов - крупнейших на планете; в этот день прекращает действовать Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) - последний юридически обязывающий документ, который накладывал количественные ограничения в этой сфере.

Пост-ДСНВ

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что во избежание дальнейшей гонки стратегических вооружений и обеспечения приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, Россия готова после истечения срока Договора продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ. При этом президент подчеркнул, что мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

Однако в Москве на различных уровнях неоднократно заявляли, что никакого внятного ответа на данное предложение от Вашингтона получено не было.

Не хотят - не надо

Президент Путин заявлял после озвученного им предложения, что Москва готова "договариваться, если для американской стороны это будет приемлемо и полезно", а если "нет, значит - нет, но жаль будет, потому что вообще ничего тогда не останется с точки зрения сдерживания в области стратегических наступательных вооружений".

"Если хотят на год зафиксировать статус-кво, мы готовы, мы хотим. Не хотят - не надо", - отмечал он.

В Москве также обращали внимание на то, что никаких переговоров для вступления в силу предложения Путина не потребуется.

"Не нужно никаких переговоров, никаких консультаций. Нужно, чтобы США сказали: "Хорошо, и мы не будем повышать количественные уровни ДСНВ в течение года, по крайней мере пока Россия придерживается этого своего одностороннего обязательства", - заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Давайте год возьмем на то, чтобы остыть, проанализировать ситуацию, перестать все мерить через украинский аршин и посмотреть на ответственность великих держав за глобальную безопасность, глобальную стабильность, прежде всего, с точки зрения недопущения ядерной войны (...) Мы к этому готовы. Это никак не связано с тем что сроки поджимают, потому что объявить о том, что продлевается количественное ограничение можно в любой момент до 5 февраля", - отмечал министр.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, комментируя данный вопрос:

"С нашей стороны расставлены, по-моему, достаточно внятные дорожные знаки для дальнейшего движения. Здесь - только прямо. Здесь - остановка запрещена. Здесь - главная дорога. Мы предлагаем двинуться по этому пути и в итоге выйти на более прямой путь вперед".

"Но получится это или нет, я не знаю. Для меня очевидно, что диспозиция, которая была задана предложением президента, - она, по существу, является приглашением другой стороны к проявлению ответственности. Это важно и с точки зрения безопасности наших стран, и с точки зрения экономии средств", - отмечал Рябков.

"При условии ненарушения американцами значимым образом стратегического баланса и без каких-то действий с их стороны, которые означали бы посягательство на наши интересы безопасности, будь то с точки зрения развития американского стратегического наступательного или стратегического оборонительного потенциала, то без этих действий есть возможность придерживаться обоюдно центральных количественных ограничений в рамках ДСНВ в течение года, с последующей оценкой того, что будет происходить дальше", - говорил замминистра.

По словам Рябкова, альтернативой российскому предложению стало бы "возникновение тотального вакуума в части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и дальнейшее нарастание ядерной опасности". При этом он заявлял, что РФ "с такой альтернативой, если она возникнет, безусловно справится", и ее безопасность в любом случае будет гарантирована.

За пару дней до истечения действия ДСНВ Рябков подчеркнул, что модернизация российской ядерной триады находится в исключительно продвинутой стадии: "Если какие-то горячие головы пребывают в плену иллюзий, что мы дрогнем, что мы поддадимся на провокации, что мы погрузимся в какую-то гонку вооружений, уверяю вас, этого не будет".

Истечет, так истечет

В октябре 2025 года прозвучала первая реакция на предложение Москвы. Президент США Дональд Трамп назвал "хорошим" предложение Путина о продлении положений ДСНВ на год.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассматривает предложения России по ДСНВ, но активных переговоров с Москвой на этот счет пока нет. Также он тогда уточнил, что США отделяют вопрос ДСНВ от "украинского контекста".

В январе наступившего года Трамп дал интервью, в котором был затронут вопрос российского предложения в сфере ДСНВ.

"Истечет так истечет. Мы заключим соглашение получше", - сказал президент США на ремарку журналиста, напомнившего, что Договор истечет через три недели.

Трамп также отметил, что "в этом соглашении много слабых мест". Он также подчеркнул, что в Договоре "есть много видов вооружений, которые он покрывает, но, в основном, с нашей стороны, что не очень хорошо".

История вопроса

Действующий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в Праге президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Изначальные временные рамки действия ДСНВ - десять лет с возможностью однократного продления на срок до пяти лет. 26 января 2021 года стороны заключили Соглашение о продлении Договора в форме обмена нотами. 29 января 2021 года президент Путин подписал закон о продлении ДСНВ, а 3 февраля 2021 года это решение вступило в силу.

ДСНВ предусматривает, что суммарные количества СНВ через семь лет после вступления Договора в силу и в дальнейшем не должны превышать: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Взаимные обвинения

К контрольной дате (5 февраля 2018 года) по Договору РФ и США объявили о полном выполнении своих обязательств по сокращению СНВ.

Однако российская сторона заявила, что американская сторона вышла на установленные показатели посредством нелегитимного одностороннего исключения из засчёта части американских СНВ. Так, по заявлениям Москвы, речь шла о вооружениях, которые в Вашингтоне объявили переоборудованными, не предоставив российской стороне возможность надёжно удостовериться в соответствии результатов такого переоборудования требованиям ДСНВ, что прямо предусмотрено Договором, или переименовали так, чтобы они перестали подпадать под договорные определения.

В связи с этим российская сторона не признавала соответствующими действительности предоставляемые США количественные показатели имеющихся у них средств СНВ.

Согласно ДСНВ у каждой стороны есть право проводить до 18 инспекций в год. Но в 2020 году в связи с пандемией коронавируса в мире по обоюдному согласию Москва и Вашингтон приостановили инспекционную деятельность. Летом 2022 года США попытались возобновить инспекции, сообщив российской стороне о планах направить своих специалистов, однако в Москве заявили, что уведомление было сделано "в явочном порядке" и направлено на обострение ситуации. В августе того же года Россия объявила о переменной приостановке инспекций.

В начале 2023 года американская сторона заявила, что Москва нарушает Договор, отказываясь обеспечивать проведение инспекционных мероприятий на своей территории и не согласовывая сроки проведения Двусторонней консультативной комиссии (ДКК).

21 февраля президент Путин объявил о приостановке российской стороной действия ДСНВ. При этом российская сторона обязалась в добровольном порядке продолжать соблюдать предусмотренные в Договоре центральные количественные ограничения на СНВ в пределах срока его действия.

Подключение новых участников

Американская сторона еще в первую каденцию Трампа заявляла о необходимости подключения к переговорам по стратегической стабильности КНР.

Российская сторона неоднократно заявляла в этой связи, что вопрос участия Пекина в переговорах по контролю над вооружениями должен решаться непосредственно КНР, и Москва с пониманием относится к решению Китая. В Пекине требования США называли нереалистичными.

Кроме того, в Москве обращали внимание на то, что при постановке вопроса о подключении к дальнейшим переговорам КНР, нужно также учитывать фактор ядерного потенциала союзников США - Великобритании и Франции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Китая " есть свой подход, заключающийся в том, что их арсенал пока несопоставим с нашим и с американским".

Отвечая на уточняющий вопрос, возможна ли трехсторонняя конфигурация соглашения по стратегическим вооружениям, Лавров говорил: "У Китая есть своя позиция. Мы ее уважаем. Китай говорит, что они не готовы, у них не та стадия развития стратегического потенциала, и они пока еще далеки от паритета. Мы уважаем эту позицию".

Замглавы МИД РФ Рябков в свою очередь отмечал: "Москву заботит происходящее с ядерными потенциалами ближайших союзников США в Европе - Великобритании и Франции, у которых есть программы модернизации как с точки зрения носителей, так и - в определенной степени - с точки зрения боезарядов".

"Для нас очевидно, что любой процесс диалога по стратегической стабильности, который может последовать когда-то в дальнейшем, в обязательном порядке должен учитывать эти обстоятельства", - заявлял замминистра.

На перспективу

За несколько часов до истечения срока действия ДСНВ МИД РФ опубликовал заявление, в котором выразил сожаление в связи с тем, что никакой реакции от Вашингтона на предложение Москвы так и не было получено.

Там отмечалось, что публичные комментарии с американской стороны "не дают никаких оснований сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Российской Федерацией".

"По сути речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа. Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ обратили внимание на то, что подобное развитие событий Москва рассматривает как данность, "требующую учёта при определении дальнейшей российской политики на указанном направлении".

"В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов", - отметили в МИД России.

При этом, подчеркнули там, РФ намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере.

"РФ неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности", - заявили в МИД России.

В то же время там подчеркнули, что на перспективу Россия остаётся открытой "для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия".