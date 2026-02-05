Поиск

Обломки беспилотника упали на склад в ростовском Батайске

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Силы ПВО в ночь на четверг отразили атаку беспилотников на Батайск Ростовской области. Об этом сообщил мэр города Валентин Кукин.

По его словам, в ходе отражения атаки обломки БПЛА упали на территории складского объекта на окраине города.

"Повреждения получили здание и припаркованные рядом автомобили", - написал глава города в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, проводится обследование территории.

Вечером в среду Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 14:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ, в том числе 24 - над Азовским морем, 23 – над Белгородской областью, 14 – над Краснодарским краем, шесть – над Крымом, три – над Курской областью и два – над Брянской.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Батайск Ростовская область
