Ростовская область подверглась атаке БПЛА, есть пострадавший

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Силами ПВО отражена воздушная атака на Ростовскую область, пострадал мужчина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков беспилотника в Батайске ранен мужчина, он госпитализирован, добавил Слюсарь. Повреждены пять автомобилей.

В Новошахтинске поврежден фасад частного дома. Семью, проживающую в нем, эвакуировали.

Ранее глава Батайска Валентин Кукин сообщал о падении беспилотника на склад.

В ночь на среду российские военные ликвидировали четыре БПЛА над Ростовской областью, информировало Миобороны РФ.