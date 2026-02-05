Ростовская область подверглась атаке БПЛА, есть пострадавший
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Силами ПВО отражена воздушная атака на Ростовскую область, пострадал мужчина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
"БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе", - говорится в сообщении.
В результате падения обломков беспилотника в Батайске ранен мужчина, он госпитализирован, добавил Слюсарь. Повреждены пять автомобилей.
В Новошахтинске поврежден фасад частного дома. Семью, проживающую в нем, эвакуировали.
Ранее глава Батайска Валентин Кукин сообщал о падении беспилотника на склад.
В ночь на среду российские военные ликвидировали четыре БПЛА над Ростовской областью, информировало Миобороны РФ.