Поиск

Ростовская область подверглась атаке БПЛА, есть пострадавший

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Силами ПВО отражена воздушная атака на Ростовскую область, пострадал мужчина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков беспилотника в Батайске ранен мужчина, он госпитализирован, добавил Слюсарь. Повреждены пять автомобилей.

В Новошахтинске поврежден фасад частного дома. Семью, проживающую в нем, эвакуировали.

Ранее глава Батайска Валентин Кукин сообщал о падении беспилотника на склад.

В ночь на среду российские военные ликвидировали четыре БПЛА над Ростовской областью, информировало Миобороны РФ.

Ростовская область БПЛА атака отражение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ростовская область подверглась атаке БПЛА, есть пострадавший

Прекращает действие ДСНВ - последний договор о контроле над вооружениями между РФ и США

Экс-начальник "Росжилкомплекса" арестован по подозрению в мошенничестве с жилфондом Минобороны

Оверчук заявил, что Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС

Что произошло за день: среда, 4 февраля

Цистерны грузового поезда с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области

Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента РФ

 Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента РФ

Подмосковные прокуроры направили в 2025 г. иски о возмещении ущерба от коррупции на 500 млн руб.

Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

 Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

В Красноярском крае все школы проверят на предмет профилактики буллинга
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8323 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });