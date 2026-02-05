Аэропорт Волгограда приостановил работу

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения на полеты введены в аэропорту Волгограда (Гумрак), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телегам-канале утром в четверг.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в агентстве.

Аналогичные ограничения вводили в волгоградском аэропорту накануне утром. Приостановка работы продлилась около трех часов.