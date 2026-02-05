На Транссибе в Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов с углем

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - На перегоне Хилок - Гыршелун Транссибирской магистрали в Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал ОАО РЖД).

"Пострадавших нет, габарит соседнего пути не нарушен. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял. Для ликвидации последствий схода к месту направлены восстановительные поезда", - говорится в сообщении.

На ЗабЖД создан штаб по устранению последствий происшествия.

Восточное межрегиональное следственное управление отмечает, что в составе поезда был 71 вагон, груженный углем. Движение осуществляется в реверсивном нечетном направлении.

Поводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).