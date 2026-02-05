Поиск

Кровля обрушилась в сельской школе в Новосибирской области

Фото: телеграм-канал Сергея Пыхтина

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Частичное обрушение кровли произошло в здании школы в селе Репьево в Тогучинском районе Новосибирской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В 09:20 (местного времени) поступила информация об обрушении стропильной системы части кровли здания школы, расположенном по адресу: с. Репьево ул. Центральная, д. 5. Площадь обрушения около 100 кв. м, повреждений перекрытий и стен нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Всего в школе обучается 130 детей. Занятия в четверг в школе отменены.

Глава района Тогучинского района Сергей Пыхтин в своем телеграм-канале сообщает, что кровля была повреждена привлеченными образовательным учреждением работниками при уборке снега.

"Основные конструктивные элементы здания не повреждены. (...) Мы приложим все усилия, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимый ремонт и устранить все последствия инцидента", - пишет глава района.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

"В настоящее время место происшествия выехала следственная группа. По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит причины обрушения. В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация", - говорится в сообщении СУ СКР по региону.

