Сотрудник посольства Германии в Москве объявлен персоной нон грата

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Германии в Москве, заявили в МИД РФ.

5 февраля в МИД России была вызвана руководитель дипломатической миссии ФРГ в РФ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "германской стороне заявлен решительный протест в связи с решением правительства ФРГ от 22 января 2026 года об объявлении" персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Германии.

"Рассматриваем действия германской стороны как низкопробную провокацию, нацеленную на дискредитацию российской дипмиссии в ФРГ", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ сообщили, что "главе германской дипмиссии была вручена нота об объявлении "persona non grata" дипломатического сотрудника посольства ФРГ в Москве в качестве симметричного ответа на указанное решение немецкого правительства, которое в полной мере несёт ответственность за новую эскалацию в двусторонних отношениях".

22 января МИД ФРГ объявил о решении выслать из страны сотрудника российского посольства, который, по утверждению немецкой стороны, занимался шпионажем в пользу РФ.

Издание Der Spiegel писало, что, по его данным, речь идет о заместителе военного атташе в посольстве РФ.



