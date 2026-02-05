Поиск

Сотрудник посольства Германии в Москве объявлен персоной нон грата

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Германии в Москве, заявили в МИД РФ.

5 февраля в МИД России была вызвана руководитель дипломатической миссии ФРГ в РФ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "германской стороне заявлен решительный протест в связи с решением правительства ФРГ от 22 января 2026 года об объявлении" персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Германии.

"Рассматриваем действия германской стороны как низкопробную провокацию, нацеленную на дискредитацию российской дипмиссии в ФРГ", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ сообщили, что "главе германской дипмиссии была вручена нота об объявлении "persona non grata" дипломатического сотрудника посольства ФРГ в Москве в качестве симметричного ответа на указанное решение немецкого правительства, которое в полной мере несёт ответственность за новую эскалацию в двусторонних отношениях".

22 января МИД ФРГ объявил о решении выслать из страны сотрудника российского посольства, который, по утверждению немецкой стороны, занимался шпионажем в пользу РФ.

Издание Der Spiegel писало, что, по его данным, речь идет о заместителе военного атташе в посольстве РФ.


Хроника 15 апреля 2021 года – 05 февраля 2026 года Дипломатическое противостояние
МИД РФ Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

 СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

Возбуждено дело о хищении водонапорной башни в музее-усадьбе "Поленово"

Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

 Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

 В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

Спецпредставитель Путина заявил о прогрессе в работе над соглашением по Украине

Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

 Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

Росгвардия в Красноярском крае даст оценку работе сотрудников ЧОП в школах

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил еще один столб пепла на высоту 9 км

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил еще один столб пепла на высоту 9 км

Россиянин получил 16 лет колонии за участие в кибератаках украинских хакеров

Песков назвал фейком сообщения о планах ввести обязательный сбор на нужды обороны
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8327 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });