Германия высылает сотрудника посольства РФ в Берлине

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Власти ФРГ объявили о решении выдворить из страны сотрудника российского посольства.

"Мы вызвали российского посла в МИД ФРГ и проинформировали его, что решили выслать из страны сотрудника, который занимался шпионажем в пользу России", - говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства, размещенном в соцсети X.

Ранее издание Der Spiegel писало, что, по его данным, речь идет о заместителе военного атташе в посольстве РФ.