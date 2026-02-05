Несколько домов и машин повреждены в ростовском Новошахтинске из-за атаки БПЛА

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ночная атака БПЛА привела к повреждению жилых домов и автомобилей в городе Новошахтинске Ростовской области, сообщил глава города Сергей Бондаренко в своем телеграм-канале в четверг.

"Ночью повреждения получили несколько домовладений и автомобилей новошахтинцев. В данный момент на месте работают группы правоохранителей. После завершения их работы к установлению фактов повреждения приступят межведомственные группы", - написал Бондаренко.

Он отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме. "Для управления силами и средствами создан оперативный штаб (по) ликвидации ЧС", - добавил глава города.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 февраля около 30 БПЛА атаковали 12 городов и районов Ростовской области.

По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в результате ночной атаки БПЛА на регион пострадал мужчина в Батайске, он госпитализирован. Также повреждены пять автомобилей. Сообщалось, что в Новошахтинске из-за падения обломков БПЛА поврежден фасад частного дома. Семью, которая в нем проживала, эвакуировали.