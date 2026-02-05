"Единая Россия" выработает новую предвыборную программу

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Единая Россия" пойдет на думские выборы 2026 года с новой предвыборной программой, работа над ней начинается, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Он выступил в четверг на пленарном заседании первого отчетно-программного форума партии "Есть результат!" в Челябинске.

"Нам нужна новая предвыборная программа, с которой "Единая Россия" пойдет на предстоящие парламентские выборы. Это должен быть четкий и реалистичный план действий партии на следующую пятилетку. Ответ на вызовы и задачи, которые сейчас стоят перед страной", - сказал Якушев.

"Сегодняшний форум – старт работы по формированию новой редакции народной программы", - подчеркнул он.

По словам Якушева, сбором предложений в программу займется региональная экспертная группа.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре текущего года.