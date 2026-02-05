Поиск

В МИД рассказали о мероприятиях ко Дню дипломатического работника

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - По случаю Дня дипломатического работника 10 февраля в министерстве иностранных дел пройдут торжественные мероприятия и выставки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По устоявшейся традиции в Министерстве состоится ряд торжественных мероприятий: возложение венков к мемориальным доскам с именами дипломатов, погибших при исполнении служебных обязанностей и на фронтах Великой Отечественной войны, а также к памятнику Евгению Максимовичу Примакову и к могилам видных российских дипломатов на Новодевичьем, Троекуровском и Химкинском кладбищах", - рассказала Захарова на брифинге в среду.

Вечером состоится торжественное собрание сотрудников министерства, где выступит глава ведомства Сергей Лавров, а также пройдет церемония вручения государственных наград.

В МИД России, сообщила Захарова, будут открыты сразу несколько историко-документальных выставок. "В этом году одна из центральных экспозиций посвящена юбилеям выдающихся работников внешнеполитического ведомства, которые будут отмечаться в 2026 г.", - пояснила она.

Кроме того, в российских загранучреждениях по всему миру запланировано множество своих мероприятий по случаю праздника, сообщила представитель МИД.

"Хочу подчеркнуть, хоть это наш профессиональный праздник, но мы его отмечаем не кулуарно, не только для самих себя. Это тоже часть нашей дипломатической работы", - подчеркнула Захарова.

Как пояснила Захарова, ко Дню дипломатического работника традиционно публикуется большое количество материалов, посвященных истории отечественной дипломатической службы, целям и задачам, стоящим перед ней, и тому, как они реализуются. Все эти материалы, уточнила она, будут доступны на интернет-ресурсах министерства и российских загранучреждений. Так, сейчас на сайте МИД доступен специальный раздел, посвященный Дню дипломатического работника, где размещаются интервью, статьи и выступления наших послов, постпредов, генконсулов.

МИД РФ Мария Захарова День дипломатического работника
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В пункты назначения прибыли 11 поездов, задержанных из-за ЧП на станции в Тамбовской области

МВД РФ предлагает разрешить регистрацию необоснованно разыскиваемых недружественными странами машин

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157

СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

 СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

Возбуждено дело о хищении водонапорной башни в музее-усадьбе "Поленово"

Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

 Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

 В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

Спецпредставитель Путина заявил о прогрессе в работе над соглашением по Украине

Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

 Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

Росгвардия в Красноярском крае даст оценку работе сотрудников ЧОП в школах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8328 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });