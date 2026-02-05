В МИД рассказали о мероприятиях ко Дню дипломатического работника

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - По случаю Дня дипломатического работника 10 февраля в министерстве иностранных дел пройдут торжественные мероприятия и выставки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По устоявшейся традиции в Министерстве состоится ряд торжественных мероприятий: возложение венков к мемориальным доскам с именами дипломатов, погибших при исполнении служебных обязанностей и на фронтах Великой Отечественной войны, а также к памятнику Евгению Максимовичу Примакову и к могилам видных российских дипломатов на Новодевичьем, Троекуровском и Химкинском кладбищах", - рассказала Захарова на брифинге в среду.

Вечером состоится торжественное собрание сотрудников министерства, где выступит глава ведомства Сергей Лавров, а также пройдет церемония вручения государственных наград.

В МИД России, сообщила Захарова, будут открыты сразу несколько историко-документальных выставок. "В этом году одна из центральных экспозиций посвящена юбилеям выдающихся работников внешнеполитического ведомства, которые будут отмечаться в 2026 г.", - пояснила она.

Кроме того, в российских загранучреждениях по всему миру запланировано множество своих мероприятий по случаю праздника, сообщила представитель МИД.

"Хочу подчеркнуть, хоть это наш профессиональный праздник, но мы его отмечаем не кулуарно, не только для самих себя. Это тоже часть нашей дипломатической работы", - подчеркнула Захарова.

Как пояснила Захарова, ко Дню дипломатического работника традиционно публикуется большое количество материалов, посвященных истории отечественной дипломатической службы, целям и задачам, стоящим перед ней, и тому, как они реализуются. Все эти материалы, уточнила она, будут доступны на интернет-ресурсах министерства и российских загранучреждений. Так, сейчас на сайте МИД доступен специальный раздел, посвященный Дню дипломатического работника, где размещаются интервью, статьи и выступления наших послов, постпредов, генконсулов.