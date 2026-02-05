В Тамбовской области полностью потушили пожар на железнодорожной станции

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Мичуринске полностью потушили пожар на на железнодорожной станции Кочетовка-2, сообщило управление МЧС по Тамбовской области.

"Полная ликвидация пожара 16:30 5 февраля", - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что на тупиковом пути "в результате происшествия на железнодорожном полотне произошло опрокидывание с последующим загоранием пяти цистерн". В зоне горения находились 16 цистерн, пять из которых полностью сгорели. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Обошлось без пострадавших и жертв.

Пожар тушили 118 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС - 54 человека и 19 единиц техники, в том числе 4 пожарных поезда. Пожарные работали в условиях высоких температур, быстрому распространению огня способствовали характеристики горючего вещества. Для тушения пожара и охлаждения негорящих цистерн производились пенные атаки с использованием различных установок комбинированного тушения пожаров "Пурга", добавили в МЧС.

Авария на станции "Кочетовка-2" случилась днем 4 февраля. По данным губернатора Евгения Первышова, там загорелись 11 цистерн с бензином и пять - с газом.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.