В Тамбовской области потушили открытое горение на месте крушения цистерн с бензином

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Тамбовской области пожарные МЧС потушили открытое горение на станции Кочетовка-2, где 4 февраля сошли с рельсов и загорелись цистерны с бензином, сообщило министерство.

Ранее днем в РЖД сообщили, что ликвидацией последствий аварии занимаются 250 железнодорожников и четыре пожарных поезда.

На станции Кочетовка-2 в Мичуринске днем 4 февраля сошли с рельсов и загорелись цистерны с бензином. Глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что горели 11 цистерн с бензином и пять - с газом. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 1 тысячу кв. м.

Мичуринск РЖД МЧС Кочетовка-2 Тамбовская область
