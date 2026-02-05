Мишустин предложил локализовать в Бразилии производство российских лекарств

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на конструктивное взаимодействие с бразильскими властями при регистрации российских лекарств в этой стране и готова рассмотреть варианты локализации производства и трансфера технологий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на открытии Российско-бразильского бизнес-форума.

"Готовы рассмотреть варианты локализации производства и трансфера технологий. Рассчитываем на конструктивный подход бразильского регулятора при регистрации российских лекарств. Это основная проблема сегодня, которая сдерживает российские инвестиции", - сказал он.

Глава правительства также отметил хорошие перспективы для кооперации двух стран в фармацевтической отрасли.

"Уже создаются условия для выхода на бразильский рынок отечественных инновационных препаратов. Прежде всего - для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета", - заметил он.