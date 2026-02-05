Поиск

Решетников выразил готовность наладить в Бразилии производство российских сельхозмашин

При этом стороны согласились, что взаимная торговля сельхозпродукцией пока недостаточно активна

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова предложить Бразилии увеличение поставок сельхозтехники, а также кооперацию в сфере ее производства на территории латиноамериканской страны, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Основной задачей является, конечно, диверсификация поставок. Мы готовы поставлять на бразильский рынок и машиностроительную продукцию, в том числе и на условиях локализации здесь производств", - сказал он в рамках визита российской делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Бразилиа.

Речь идёт прежде всего о сельхозтехнике, следует из слов министра. Так, Решетников отметил, что в рамках визита планируется обсудить "вопросы промышленной кооперации и поставки сюда (в Бразилию - ИФ) промышленной продукции, и в Российскую Федерацию тоже, вопросы сотрудничества в агропродовольственной сфере, - это и поставки оборудования, и поставки минеральных удобрений, и вопросы в перспективе кооперации в производстве сельскохозяйственной техники".

Также Россия заинтересована в дальнейшей локализации производства удобрений в Бразилии. "Основная добавленная стоимость, как правило, формируется на конце цепочки, поэтому действительно многие российские компании инвестируют здесь еще и в дистрибуцию, то есть приходят серьезно, надолго. И наверное, такой важный момент, уже отметили - инвестиции еще и в производство. И действительно, "Еврохим" здесь проинвестировал и запускает сейчас, выводит на проектную мощность завод по производству фосфорных удобрений. В принципе, многие компании рассматривают здесь производство комплексных удобрений, потому что если у тебя есть один компонент, то в общем, остальные, там один-два, ты можешь привезти в виде уже каких-то полуфабрикатов, кислот и так далее", - сказал Решетников.

Россия и Бразилия намерены расширять и диверсифицировать взаимную торговлю продукцией АПК. Ее нынешний уровень не в полной мере соответствует потенциалу экономик двух стран, которые являются крупными экспортерами сельскохозяйственной продукции, говорится заявлении по итогам VIII заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

Стороны согласились с необходимостью более оперативной связи между компетентными службами двух стран, прежде всего в части, касающейся интеграции информационных ветеринарных и фитосанитарных систем для использования при двусторонней торговле продукцией животного и растительного происхождения.

В заявлении отмечен перспективный характер наращивания научно-технического сотрудничества в области сельского хозяйства, включая селекцию и семеноводство, аграрное образование, генетику сельскохозяйственных животных.

Стороны положительно оценили уровень взаимодействия между министерством сельского хозяйства РФ и министерством сельского хозяйства и животноводства Бразилии, в том числе в рамках российско-бразильского агрокомитета. Его шестое заседание будет проведено в 2026 году.

Помимо сотрудничества в АПК и промышленности, по словам главы Минэкономразвития, развивается взаимодействие в энергетической сфере. "Последние два года у нас растут поставки еще и нефтепродуктов на бразильский рынок", - сообщил также Решетников.

Россия намерена также увеличивать поставки в Бразилию фармацевтической продукции. В рамках форума, в частности, будет обсуждаться вопрос об упрощении доступа российских фармпрепаратов на бразильский рынок.

"Бразилия является основным торговым партнером Российской Федерации в Латинской Америке. Оборот у нас превышает $9 млрд, немножко он колеблется в зависимости от конъюнктуры, но что, наверное, важно отметить, что Россия является для Бразилии крупнейшим поставщиком минеральных удобрений, мы обеспечиваем почти треть всех поставок удобрений на бразильский рынок", - отметил министр.

По итогам 2025 года взаимный товарооборот России и Бразилии составил $11 млрд, сообщил вице-президент Бразилии, министр развития, промышленности, торговли и услуг Жералдо Алкмин на заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

