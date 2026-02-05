Поиск

Замглавы МИД Вершинин назвал недопустимым нагнетание напряженности вокруг Ирана

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с иранским послом Каземом Джалали актуальную ближневосточную проблематику с акцентом на ситуацию вокруг Ирана, сообщил российский МИД.

"С российской стороны подчеркнута недопустимость опасного нагнетания напряженности в регионе, чреватого разрушительными последствиями", - говорится в сообщении.

"Отмечена необходимость урегулирования всех имеющихся противоречий политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами и принципами международного права на справедливой взаимоуважительной основе и при безусловном учете законных интересов всех вовлеченных сторон", - заявили на Смоленской площади.

Вершинин 5 февраля принял Джалали по его просьбе.

