Трамп считает, что верховного лидера Ирана должна беспокоить напряженность с США

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп полагает, что верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи стоит всерьез беспокоиться в связи с текущей напряженностью между странами.

"Я бы сказал, что ему (Хаменеи - ИФ) следует очень беспокоиться. Да, ему следует. Как вы знаете, они ведут с нами переговоры", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее американский лидер заявил, что США готовы пойти на жесткие меры против Ирана, если Тегеран попытается воссоздать ядерную программу.

Это заявление прозвучало на фоне подготовки сторон к переговорам в пятницу по спорным вопросам. По сообщениям ряда СМИ, Иран и США пока спорят по поводу тем переговоров и места их проведения.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что встреча состоится в пятницу в Маскате.

Тегеран и Вашингтон уже провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.