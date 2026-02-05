Поиск

Трамп считает, что верховного лидера Ирана должна беспокоить напряженность с США

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп полагает, что верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи стоит всерьез беспокоиться в связи с текущей напряженностью между странами.

"Я бы сказал, что ему (Хаменеи - ИФ) следует очень беспокоиться. Да, ему следует. Как вы знаете, они ведут с нами переговоры", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее американский лидер заявил, что США готовы пойти на жесткие меры против Ирана, если Тегеран попытается воссоздать ядерную программу.

Это заявление прозвучало на фоне подготовки сторон к переговорам в пятницу по спорным вопросам. По сообщениям ряда СМИ, Иран и США пока спорят по поводу тем переговоров и места их проведения.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что встреча состоится в пятницу в Маскате.

Тегеран и Вашингтон уже провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.

США Дональд Трамп Иран Али Хаменеи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

 Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

Количество авианосцев США сократится в марте до 10

 Количество авианосцев США сократится в марте до 10

Прекращает действие ДСНВ - последний договор о контроле над вооружениями между РФ и США

Глава МИД Ирана заявил, что переговоры с США состоятся в пятницу в Омане

Штаты готовы сотрудничать с РФ и Китаем для сокращения ядерных арсеналов

 Штаты готовы сотрудничать с РФ и Китаем для сокращения ядерных арсеналов

Французские СМИ пишут, что советник Макрона посетил Россию для консультаций

Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению

 Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению

Найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе "Уралкалия" Баумгертнеру

 Найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе "Уралкалия" Баумгертнеру

Что произошло за день: среда, 4 февраля

В Саудовской Аравии построят самое высокое здание в мире

 В Саудовской Аравии построят самое высокое здание в мире
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8323 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });