Мишустин прибыл с визитом в Бразилию

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с визитом в столицу Бразилии.

Как ожидается, он с вице-президентом Бразилии Жералдо Алкмином примет участие в VIII заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Кроме того, они вместе выступят на российско-бразильском бизнес-форуме, который пройдет по линии советов предпринимателей Россия - Бразилия и Бразилия - Россия.

В рамках визита Мишустин также встретится с президентом страны Луисом Инасио Лулой да Силвой.