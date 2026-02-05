С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз-2.1б" с военными спутниками

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военными спутниками выполнен в четверг с космодрома Плесецк, сообщило министерство обороны РФ.

"В четверг, 5 февраля, в 21 час 59 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении ведомства.