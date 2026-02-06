Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту военные спутники

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

"Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.

С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военными спутниками выполнен в четверг с космодрома Плесецк.