В пятницу в Москве ожидается снег

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Небольшой снег начнется в Москве днем в пятницу, в субботу он будет более интенсивный, но сильного снегопада не ожидается; за пятницу и выходные высота снежного покрова может увеличиться примерно на 3,5 см, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Сильного снегопада (который был в Москве в январе - ИФ) сейчас не будет. В пятницу днем выпадет до 0,5 мм осадков, прирост снега - до 0,5 см. В выходные будет небольшой снег ночью и днем, местами не исключено, что он будет умеренным. И в итоге, до 3 мм (осадков) может выпасть и до 3 см может быть прирост снежного покрова. В последующие дни может выпасть до 1,5 мм осадков или даже меньше", - сказала Макарова.

Согласно прогнозу, в воскресенье, понедельник и вторник ожидается местами небольшой снег; в понедельник и вторник погода будет облачной с прояснениями.