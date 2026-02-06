"Южная" группировка поразила дронами 39 блиндажей и укрытий ВСУ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Войска беспилотных систем нанесли удары по украинским позициям на краматорском, константиновском и славянском направлениях, сообщил в пятницу начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

"Поражены 39 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказал он.

По словам Астафьева, ударами дронов уничтожены шесть украинских антенн связи, терминал Starlink, семь пунктов управления БПЛА, три наземных робототехнических комплекса.

Ранее подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Любицкое, Ровное, Верхняя Терса, Криничное, Комсомольское, Чаривное, Риздвянка Запорожской области и Покровское Днепропетровской области. В зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял более 360 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.