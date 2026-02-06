Поиск

"Южная" группировка поразила дронами 39 блиндажей и укрытий ВСУ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Войска беспилотных систем нанесли удары по украинским позициям на краматорском, константиновском и славянском направлениях, сообщил в пятницу начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

"Поражены 39 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказал он.

По словам Астафьева, ударами дронов уничтожены шесть украинских антенн связи, терминал Starlink, семь пунктов управления БПЛА, три наземных робототехнических комплекса.

Ранее подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Любицкое, Ровное, Верхняя Терса, Криничное, Комсомольское, Чаривное, Риздвянка Запорожской области и Покровское Днепропетровской области. В зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял более 360 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВСУ обстреляли Белгород, есть разрушения

Бессент обусловил новые санкции США против России с продвижением переговоров по Украине

В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

 В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

Что произошло за день: четверг, 5 февраля

Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

 Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Володин и вице-премьер Григоренко обсудили проблемы "Почты России"

 Володин и вице-премьер Григоренко обсудили проблемы "Почты России"

Банк России зафиксировал уменьшение финансовых потоков в январе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8335 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });