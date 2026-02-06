Троих пострадавших при поджоге в красноярской школе вывели из ожогового шока

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Трое подростков, получивших ожоговые травмы при поджоге школы в Красноярске, по-прежнему находятся в отделении реанимации, всех вывели из ожогового шока, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе краевого Минздрава.

"Подростки находятся на лечении в региональном ожоговом центре Красноярской краевой клинической больницы. Их состояние остается стабильным тяжелым, все трое выведены из ожогового шока", - сказал сотрудник пресс-службы.

По словам заведующего ожоговым центром Владимира Мацкевича, специалисты отделения находятся в постоянном контакте с родителями, им разрешено посещение детей. Все необходимые лекарства и расходные материалы для лечения пострадавших имеются в полном объеме, добавили в пресс-службе.

4 февраля в Красноярске задержали восьмиклассницу, подозреваемую в поджоге в школе N153 и нападении на нескольких учеников.

Госпитализированы пятеро детей: трое доставлены в ожоговый центр краевой больницы, еще двое с травмами средней степени тяжести - в больницу №20.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст.293 (халатность), ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).