Поиск

Троих пострадавших при поджоге в красноярской школе вывели из ожогового шока

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Трое подростков, получивших ожоговые травмы при поджоге школы в Красноярске, по-прежнему находятся в отделении реанимации, всех вывели из ожогового шока, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе краевого Минздрава.

"Подростки находятся на лечении в региональном ожоговом центре Красноярской краевой клинической больницы. Их состояние остается стабильным тяжелым, все трое выведены из ожогового шока", - сказал сотрудник пресс-службы.

По словам заведующего ожоговым центром Владимира Мацкевича, специалисты отделения находятся в постоянном контакте с родителями, им разрешено посещение детей. Все необходимые лекарства и расходные материалы для лечения пострадавших имеются в полном объеме, добавили в пресс-службе.

4 февраля в Красноярске задержали восьмиклассницу, подозреваемую в поджоге в школе N153 и нападении на нескольких учеников.

Госпитализированы пятеро детей: трое доставлены в ожоговый центр краевой больницы, еще двое с травмами средней степени тяжести - в больницу №20.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст.293 (халатность), ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Красноярск Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

 Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

ВСУ обстреляли Белгород, есть разрушения

Бессент обусловил новые санкции США против России с продвижением переговоров по Украине

В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

 В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

Что произошло за день: четверг, 5 февраля

Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

 Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Володин и вице-премьер Григоренко обсудили проблемы "Почты России"

 Володин и вице-премьер Григоренко обсудили проблемы "Почты России"
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 265 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8336 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });