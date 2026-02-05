Получившие ожоги во время ЧП в красноярской школе находятся в реанимации

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Школьники, доставленные в ожоговый центр Красноярской клинической больницы после нападения сверстницы в школе № 153 комплекса "Покровский", находятся в реанимации, сообщает пресс-служба больницы.

"Дети находятся в реанимации, но они в сознании, дышат самостоятельно. Состояние оценивается как тяжелое стабильное", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подростки проходят противошоковую терапию.

"Больше всех пострадал мальчик, там глубокие ожоги, вероятнее всего потребуется операция, но он очень хорошо держится", - цитирует пресс-служба заведующего реанимации Владимира Мацкевича.

В среду в Красноярске ученица устроила поджог в школе № 153 комплекса "Покровский" и напала на нескольких сверстников.

По предварительным данным, в среду восьмиклассница принесла в школу зажигательную смесь, подожгла и бросила горящую тряпку в класс.

Были госпитализированы пятеро детей. Трое доставлены в ожоговый центр краевой больницы, а двое с травмами средней степени тяжести – в 20-ю больницу. Также травмы получил преподаватель.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст.293 (халатность), ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Подозреваемая в нападении девочка-подросток задержана.