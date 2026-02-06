Поиск

РАН и Российский научный фонд заключили соглашение о сотрудничестве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российская академия наук и Российский научный фонд в пятницу заключили соглашение о сотрудничестве, документ был подписан в преддверии Дня российской науки.

Подписи поставили президент РАН академик Геннадий Красников и генеральный директор РНФ Владимир Беспалов. Соглашение направлено на создание условий для эффективной реализации национальных проектов технологического лидерства и устойчивого развития науки в России.

В частности, стороны будут координировать тематики фундаментальных и поисковых исследований, гармонизировать подходы к экспертизе и оценке проектов, обмениваться опытом для повышения качества научно-технической экспертизы. Особое внимание уделяется поддержке научных проектов на всех стадиях — от идеи до внедрения, включая "постгрантовый" период, а также привлечению молодежи в науку, подготовке кадров высшей квалификации.

В рамках сотрудничества РАН будет участвовать в анализе технологических предложений от квалифицированных заказчиков и технологических партнеров и подготовке экспертных заключений по запросам РНФ. Также Академия будет готовить для Фонда предложения по тематикам конкурсных отборов, в том числе для проектов с софинансированием со стороны научных организаций и индустриальных партнеров.

"Подписанное соглашение свидетельствует о более тесной и содержательной интеграции возможностей фундаментальной науки, представленной Академией, и мощного инструмента грантовой поддержки в лице РНФ. Наша общая цель - создать в России единую, бесшовную и эффективную систему поддержки научных идей", - сказал Красников.

Беспалов, в свою очередь, отметил, что РНФ и Российская академия наук уже давно работают в едином экспертном поле.

"В базе экспертов Фонда - значительное количество академиков и членов-корреспондентов РАН, многие из них входят в экспертные советы и участвуют в формировании научной повестки Фонда. Соглашение призвано направить совместные усилия на совершенствование системы экспертизы, а также на формирование новых подходов к поиску идей и отбору лучших проектов, оценке их результатов", - сказал он.

Соглашение заключается бессрочно и вступает в силу с даты подписания.

РАН Геннадий Красников Владимир Беспалов РНФ
