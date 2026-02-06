Кремль заявил, что действие положений ДСНВ может быть продлено только формально

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Продление действия положений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может быть только формальным, неформальные договоренности в этом вопросе трудно представить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, положения могут как-то формально продлеваться. Какие-то неформальные продления в такой области вряд ли можно себе представить", - сказал он журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что РФ и США предварительно договорились о продлении положений ДСНВ на полгода.

Журналист портала Axios Барак Равид сообщил накануне со ссылкой на информированный источник, что Россия и США выразили готовность соблюдать условия ДСНВ еще как минимум шесть месяцев, в ходе которых будут идти переговоры о новом соглашении.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что выступает за новое, улучшенное долгосрочное соглашение взамен продления ДСНВ. Трамп подверг критике ДСНВ, отметив, что, по его мнению, он был согласован неудачно для Вашингтона, а также нарушался в значительной степени.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он прекратил свое действие по истечении 5 февраля 2026 года.

