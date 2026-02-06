В "Рособоронэкспорте" сообщили, что портфель заказов компании превышает $60 млрд

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превышает $60 млрд, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в преддверии выставки World Defense Show-2026 в Эр-Рияде.

В прошлом году заключены крупные оружейные контракты, отметил он.

"В 2025 году спецэкспортер заключил контракты более чем на 14 миллиардов долларов, среди подписанных с партнерами документов имеется ряд контрактов, превышающих сумму в 1 миллиард долларов", - сказал Михеев.

Российское вооружение обладает преимуществами, которые определяют выбор покупателей из числа ближневосточных стран, заявил он.

"На сегодня мировой оружейный рынок сильно диверсифицирован. На нем появилось много новых игроков, которые пытаются занять свои ниши в различных сегментах. Естественно, это приводит к росту конкуренции", - сказал Михеев.

"Однако у российской продукции есть ряд преимуществ, среди которых можно выделить опыт реального боевого применения, высокие технологии, импортонезависимость. Эти и другие факторы зачастую определяют выбор ближневосточных партнеров", - сообщил он.