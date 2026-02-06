Поиск

В Кирове снег с крыши дома упал на 11-летнюю девочку

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Кирове снег сошел с крыши пятиэтажного дома и упал на 11-летнюю девочку, по факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК), сообщили в областном управлении СКР.

Инцидент произошел 5 февраля у дома 45 на Милицейской улице, уточняет прокуратура региона. Девочка получила травму головы.

Надзорное ведомство взяло расследование уголовного дела на контроль, а также проведет проверку и даст оценку "действиям либо бездействию должностных лиц управляющей компании, ответственных за своевременную уборку снега и содержание общего имущества многоквартирного дома в нормативном состоянии".

Киров СКР
