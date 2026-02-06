Поиск

ВС РФ за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по целям на Украине

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"С 31-го января по 6-е февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении Минобороны.

Этими ударами уничтожены также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.


Хроника 24 февраля 2022 года – 06 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремль заявил, что действие положений ДСНВ может быть продлено только формально

Песков назвал конструктивными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

 Песков назвал конструктивными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

Ужесточение ответственности за телефонное мошенничество одобрено к первому чтению

 Ужесточение ответственности за телефонное мошенничество одобрено к первому чтению

Штрафы до 1 млн рублей за использование поддельной медсправки одобрены к первому чтению

Глава Росавиации сообщил о проработке концессионного соглашения с "Домодедово"

 Глава Росавиации сообщил о проработке концессионного соглашения с "Домодедово"

Арестована подозреваемая в поджоге и нападении на учеников в красноярской школе

Планы США в Латинской Америке: Куба следующая?

 Планы США в Латинской Америке: Куба следующая?

Воспитателям детсада в Оренбуржье, обезвредившим нападавшего, выплатят по 500 тыс. руб.

Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

 Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

ВСУ обстреляли Белгород, есть разрушения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8338 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });