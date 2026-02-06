ВС РФ за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по целям на Украине

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"С 31-го января по 6-е февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении Минобороны.

Этими ударами уничтожены также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.



