Российские военные сообщили о поражении за неделю 1080 беспилотников ВСУ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за неделю сбили 1080 украинских дронов и четыре крылатых ракеты "Нептун".

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 23 управляемые авиационные бомбы, 63 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1080 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства обороны РФ.