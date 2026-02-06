Путин не планирует встречаться с приехавшим в Москву председателем ОБСЕ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует встречу с председателем ОБСЕ, который сейчас находится в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Его визави является министр иностранных дел Лавров, вы знаете, что сейчас идут переговоры, идет встреча у них. Каких-либо контактов с главой государства не предусмотрено", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, глава МИД России Сергей Лавров в пятницу проведет в Москве переговоры с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, прибывшим в РФ в качестве действующего председателя ОБСЕ.

"Да, 6 февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Кассисом, который прибудет в Россию в качестве действующего председателя ОБСЕ", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 2 февраля на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что в повестке дня переговоров - "поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ". "Рассчитываем детально обсудить возможности действующего председателя по восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ в трёх измерениях безопасности - военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном", - подчеркнула Захарова.

5 февраля Кассис прибыл в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу после поездки на Украину.