Поиск

РФ представит 966 экспонатов продукции военного назначения на выставке в Саудовской Аравии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российские предприятия представят 966 экспонатов продукции военного назначения на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Всего будут представлены 966 экспонатов ПВН (продукция военного назначения - ИФ), из них 181 образец", - сказано в сообщении.

По данным ФСВТС, общая площадь российской экспозиции составит 720 кв. метров, из которых 496 кв. метров - в павильоне, 224 кв. метров - на статической площадке.

Сообщается, что среди образцов впервые за рубежом будут продемонстрированы: боевая машина РСЗО "Сарма" с 300 мм управляемым реактивным снарядом 9М549, бронетранспортер БТР-22, боевой модуль с дистанционным управлением "Баллиста", управляемый боеприпас УБ-2 и носимый транспортно-пусковой контейнер для управляемого боеприпаса УБ-2 из состава переносной разведывательно-ударной системы "РУС-ПЭ", а также ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М.

На выставке также представят новейшее российское стрелковое оружие различных калибров и модификаций.

Организатором российской экспозиции выступает АО "Рособоронэкспорт". В выставке примут участие ведущие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, среди которых: АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", АО "КБМ", АО "КБП", АО "НПК "Техмаш", АО "НПО "Базальт", АО "Технодинамика" и АО "Концерн "Калашников".

Выставка World Defense Show 2026 пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

ФСВТС Рособоронэкспорт Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремль заявил, что действие положений ДСНВ может быть продлено только формально

Песков назвал конструктивными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

 Песков назвал конструктивными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

Ужесточение ответственности за телефонное мошенничество одобрено к первому чтению

 Ужесточение ответственности за телефонное мошенничество одобрено к первому чтению

Штрафы до 1 млн рублей за использование поддельной медсправки одобрены к первому чтению

Глава Росавиации сообщил о проработке концессионного соглашения с "Домодедово"

 Глава Росавиации сообщил о проработке концессионного соглашения с "Домодедово"

Арестована подозреваемая в поджоге и нападении на учеников в красноярской школе

Планы США в Латинской Америке: Куба следующая?

 Планы США в Латинской Америке: Куба следующая?

Воспитателям детсада в Оренбуржье, обезвредившим нападавшего, выплатят по 500 тыс. руб.

Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

 Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

ВСУ обстреляли Белгород, есть разрушения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8338 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });