РФ представит 966 экспонатов продукции военного назначения на выставке в Саудовской Аравии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российские предприятия представят 966 экспонатов продукции военного назначения на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Всего будут представлены 966 экспонатов ПВН (продукция военного назначения - ИФ), из них 181 образец", - сказано в сообщении.

По данным ФСВТС, общая площадь российской экспозиции составит 720 кв. метров, из которых 496 кв. метров - в павильоне, 224 кв. метров - на статической площадке.

Сообщается, что среди образцов впервые за рубежом будут продемонстрированы: боевая машина РСЗО "Сарма" с 300 мм управляемым реактивным снарядом 9М549, бронетранспортер БТР-22, боевой модуль с дистанционным управлением "Баллиста", управляемый боеприпас УБ-2 и носимый транспортно-пусковой контейнер для управляемого боеприпаса УБ-2 из состава переносной разведывательно-ударной системы "РУС-ПЭ", а также ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М.

На выставке также представят новейшее российское стрелковое оружие различных калибров и модификаций.

Организатором российской экспозиции выступает АО "Рособоронэкспорт". В выставке примут участие ведущие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, среди которых: АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", АО "КБМ", АО "КБП", АО "НПК "Техмаш", АО "НПО "Базальт", АО "Технодинамика" и АО "Концерн "Калашников".

Выставка World Defense Show 2026 пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).