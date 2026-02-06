Генпрокурор РФ представил своего заместителя Сергея Табельского

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан представил руководителям подразделений надзорного ведомства своего заместителя Сергея Табельского, который будет курировать вопросы обеспечения прокуратуры, взаимодействия со СМИ и другие вопросы.

"В соответствии с распределением обязанностей на него возложено курирование работы подразделений обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры, правовой статистики и информационных технологий, взаимодействия со средствами массовой информации, физической защиты, управлений по рассмотрению обращений и делопроизводству, протокола", - сообщили в Генпрокуратуре в пятницу.

Гуцан подчеркнул, что задачи на вверенных Сергею Табельскому направлениях стоят чрезвычайно значимые, они касаются как надзорной составляющей, так и обеспечения работоспособности ведомства.

"Убежден, что накопленный опыт, профессиональные и личные качества позволят ему успешно решать задачи на посту заместителя генерального прокурора Российской Федерации", - приводит Генпрокуратура слова Гуцана.

В ведомстве добавили, что Табельский уже приступил к выполнению своих должностных обязанностей.

Табельский с 2013 по 2017 год был прокурором Калининградской области, затем - прокурором Краснодарского края. В минувшую среду президент РФ Владимир Путин своим указом назначил его на должность замгенпрокурора.