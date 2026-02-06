Поиск

Глава "Рособоронэкспорта" сообщил о поставках иностранным заказчикам ракет "Калибр"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия поставляет на экспорт крылатые ракеты "Калибр", готова предложить партнерам широкую линейку средств поражения, сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Что касается ракет "Калибр" в экспортном исполнении, то они включены в состав интегрированных ракетных систем "Калибр-ПЛЭ" и "Калибр-НКЭ", которые установлены на подводных лодках и надводных кораблях, поставленных "Рособоронэкспортом" для ВМС ряда стран", - сказал Михеев в преддверии выставки World Defense Show-2026 в Эр-Рияде (8-12 февраля).

"Контракты на их поставку в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" имеются", - сказал он об экспортных вариантах ракет "Калибр".

Михеев заявил, что "Рособоронэкспорт" также предлагает широкий спектр современных авиационных средств поражения, успешно применяемых в реальных боевых условиях.

"Они предназначены для включения в состав комплексов авиационного вооружения истребителей 4++ и 5 поколений как российского, так и иностранного производства", - сообщил глава компании.

По словам Михеева, это, в частности, ракеты РВВ-МД2 и РВВ-БД для поражения воздушных целей, Х-35УЭ для поражения боевых кораблей и транспортных судов, Х-38МЛЭ для высокоточного поражения наземных объектов, противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ для поражения излучающих РЛС зенитных ракетных комплексов и систем, а также малозаметная крылатая ракета Х-69 нового поколения.

