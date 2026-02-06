Поиск

Лавров высказался за восстановление нормальной работы механизмов ОБСЕ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия выступает за восстановление нормального функционирования базовых механизмов ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Задач очень много. У нас никогда не было недостатка доброй воли в том, что касается помочь предотвратить крах ОБСЕ", - сказал Лавров по итогам переговоров с действующим председателем Организации, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

По мнению главы МИД РФ, "у швейцарского председательства, у генерального секретаря есть понимание глубины кризиса и есть желание постараться как-то преодолеть нынешнюю ситуацию".

"Наш совет, который мы дали нашим собеседникам: не пытаться замахиваться на какие-то глобальные инициативы - дескать, сделаем ОБСЕ центральной структурой чуть ли не всего, что происходит в части Евразии. Для начала давайте попробуйте восстановите нормальную работу механизмов в военно-политической сфере, которые бездействуют не по нашей вине, в экономической сфере и в сфере гуманитарной", - заявил Лавров.

Он отметил, что на прошедших переговорах российские "аргументы не отвергались, но и трудно ожидать, что в одночасье все изменится".

"Поэтому мы посоветовали начинать с малых шагов, для начала хотя бы возобновить нормальные встречи по трем так называемым корзинам деятельности организации", - подчеркнул Лавров.

МИД РФ ОБСЕ Сергей Лавров
