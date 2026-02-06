Поиск

КС запретил лишать уволившихся до конца вахты компенсации переработок

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ предписал урегулировать учет рабочего времени и порядок компенсации неиспользованных часов отдыха при увольнении до конца вахты.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда в пятницу.

Поводом к проверке статьи 300 Трудового кодекса РФ стала жалоба Сергея Чернова.

Чернов работал вахтовым методом по трудовому договору монтажником технологических трубопроводов в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Отработав с 25 сентября по 24 октября 2021 года без выходных по 10 часов ежедневно, он уволился по собственному желанию. Полагая, что работодатель произвел с ним расчет не в полном объеме, Чернов обратился в суд с требованиями о взыскании около 220 тыс. рублей.

Суд частично удовлетворил иск, но отказал в компенсации за неиспользованные часы междувахтового отдыха в размере порядка 24 тыс. рублей. Суд указал, что заявитель не отработал норму часов, установленную на период вахты (530 часов), а потому у него отсутствует переработка, позволяющая получить дополнительные оплачиваемые дни междувахтового отдыха.

КС РФ счел оспариваемую норму не соответствующей Основному закону. Суд указал, что норма исходит из того, что вахтовики используют полагающееся им время отдыха, в том числе в связи с переработкой в пределах графика, после вахты в виде дней междувахтового отдыха. Однако возможны увольнения и до конца вахты, подчеркнул КС, и в таких случаях законодательство прямо не предусматривает порядок учета рабочего времени и времени отдыха за фактически отработанный период, а также не определяет порядок исчисления переработки и полагающегося времени отдыха при увольнении до конца вахты.

КС отметил, что основные положения о вахтовом методе работы, утвержденные в 1987 году, предполагают достижение работником и работодателем соглашения о предоставлении перед увольнением дней отдыха в связи с переработкой, но при отсутствии такого документа работнику не гарантируется выплата денежной компенсации взамен фактически не полученных дней отдыха, что подтверждается и судебной практикой.

"В трудовом законодательстве отсутствует правовой инструментарий, позволяющий как произвести подсчет часов переработки рабочего времени за фактически отработанный лицом, выполнявшим работу вахтовым методом, период в случае его увольнения до окончания учетного периода (в том числе до окончания вахты), так и компенсировать эту переработку денежными выплатами работнику, которым право на отдых не было реализовано", - говорится в постановлении.

КС полагает, что этот пробел приобрел конституционную значимость, так как приводит к тому, что работнику не возмещаются повышенные трудозатраты и дополнительные физиологические и психоэмоциональные нагрузки от переработок, что не только ставит под сомнение приоритет сохранения здоровья работников, но и приводит к нарушению права на отдых, не согласуется с принципами справедливости, равенства, уважения труда граждан и уважения человека труда.

Более того, указал КС, такие вахтовики оказываются в худшем положении по сравнению с теми, кто за тот же период отработал такое же количество часов и, доработав до конца вахты, получил оплачиваемые дни междувахтового отдыха.

Теперь законодатель должен внести изменения в трудовое законодательство. До этого момента, постановил КС, при увольнении работника до окончания вахты следует учитывать его рабочее время и время отдыха за фактически отработанный период. Подсчет часов переработки при этом идет исходя из нормы рабочего времени на соответствующий календарный период, а неиспользованные дни отдыха, полагающиеся в связи с переработкой, следует компенсировать согласно положениям ТК РФ об оплате дней междувахтового отдыха. Часы переработки в пределах графика вахты, не кратные целому рабочему дню, подлежат оплате из расчета часовой ставки.

Судебные постановления по делу заявителя подлежат пересмотру.

КС РФ
