В Думе смягчили законопроект об обязанности букмекеров рекламировать альтернативы ставкам

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU -Комитет Госдумы по экономической политике предложил отсрочить на полгода, до 1 сентября 2026 года, вступление в силу закона, который обяжет букмекеров информировать граждан об альтернативных азартным играм возможностях вложения денег - инвестициях и других финансовых услугах.

Доработанный ко второму чтению правительственный законопроект №981492-8 выложен в думской базе.

Предлагается обязать букмекеров размещать на своих сайтах графические изображения (баннеры) и устанавливать при входе в конторы и пункты приема ставок QR-коды со ссылкой на страницу с информацией о финансовых услугах в целях инвестирования свободных денежных средств для их сохранения или получения дополнительного дохода. При этом данная информация не должна содержать указаний на конкретных лиц, оказывающих соответствующие банковские, страховые или финансовые услуги. Регулировать содержание и оформление информационных блоков об инвестициях будет Минфин.

Ко второму чтению депутаты изменили формулировку обязательного предупреждения в рекламе букмекеров - вместо указания на риск потери денег и вреда здоровью там должно говориться о возможности возникновения игровой зависимости. Кроме того, для рекламы, распространяемой способами, отличными от радио и телевидения, требуемая площадь такого предупреждения уменьшена с 10% до 7% рекламного пространства. Пропорции для радио и телерекламы остались прежними - не менее 3 и 5 секунд соответственно.

По информации законодателей, выручка организаторов азартных игр в букмекерских конторах в 2022 году составила 879 млрд рублей, в 2023 году - 1,22 трлн рублей, в 2024 году - 1,73 трлн рублей.

Во втором чтении законопроект будет рассмотрен 10 февраля.