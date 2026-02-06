Поиск

МЭА ждет роста глобального спроса на электроэнергию в среднем на 3,6% за год в 2026-30 гг.

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глобальный спрос на электроэнергию будет повышаться в среднем на 3,6% за год в 2026-2030 годах, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Такие ожидания обусловлены ростом промышленного потребления электроэнергии, более активным использованием электромобилей и систем кондиционирования воздуха, а также развитием центров обработки данных (ЦОД), говорится в обзоре МЭА.

В 2025 году мировой спрос на электроэнергию повысился на 3% после подъема на 4,4% в 2024 году.

Развивающиеся экономики остаются основным двигателем глобального увеличения потребления электроэнергии: согласно прогнозу МЭА, в 2026-2030 годах они обеспечат примерно 80% роста спроса, в том числе Китай - 50%. Среднегодовые темпы повышения спроса на электричество в Китае в этот период прогнозируются на уровне 4,9%.

В развитых странах рост спроса на электроэнергию ускоряется после 15 лет стагнации. Электричество становится ключевым энергоресурсом для самых динамичных отраслей мировой экономики, включая ИИ и высокотехнологичное производство, говорится в обзоре.

В прошлом году развитые страны обеспечили почти 20% глобального роста спроса на электроэнергию (17% в 2024 году), и МЭА ожидает сохранения их доли около этого уровня в течение пяти лет.

В США и Европе спрос, как ожидается, будет повышаться в среднем на 2% в год.

В обзоре отмечается, что выработка электроэнергии из возобновляемых источников начинает обгонять угольную генерацию, в то время как атомная генерация достигла нового рекорда.

"Импульс к росту генерации за счет низкоуглеродных источников сохранится до 2030 года", - полагают в МЭА. Как ожидается, к этому времени ВИЭ и атомная энергетика будут обеспечивать 50% мировой выработки электроэнергии по сравнению с 42% в настоящее время.

Газовая генерация также будет расти до конца 2030 года, тогда как угольная постепенно теряет позиции, отмечается в обзоре.

МЭА Международное энергетическое агентство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роспотребнадзор сообщил о блокировке 2 тыс. интернет-ресурсов с продажей запрещенных БАД

 Роспотребнадзор сообщил о блокировке 2 тыс. интернет-ресурсов с продажей запрещенных БАД

Шишкарев подал в ФАС ходатайство о приобретении доли "Росатома" в УК "Дело"

В России в 2025 году количество жалоб на банки выросло на 15%

Лавров высказался в поддержку диалога по истечении срока действия ДСНВ

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,8%

 Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,8%

Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

 Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что портфель заказов компании превышает $60 млрд

Кремль заявил, что действие положений ДСНВ может быть продлено только формально

Песков назвал конструктивными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

 Песков назвал конструктивными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

Ужесточение ответственности за телефонное мошенничество одобрено к первому чтению

 Ужесточение ответственности за телефонное мошенничество одобрено к первому чтению
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8340 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });