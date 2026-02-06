МЭА ждет роста глобального спроса на электроэнергию в среднем на 3,6% за год в 2026-30 гг.

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глобальный спрос на электроэнергию будет повышаться в среднем на 3,6% за год в 2026-2030 годах, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Такие ожидания обусловлены ростом промышленного потребления электроэнергии, более активным использованием электромобилей и систем кондиционирования воздуха, а также развитием центров обработки данных (ЦОД), говорится в обзоре МЭА.

В 2025 году мировой спрос на электроэнергию повысился на 3% после подъема на 4,4% в 2024 году.

Развивающиеся экономики остаются основным двигателем глобального увеличения потребления электроэнергии: согласно прогнозу МЭА, в 2026-2030 годах они обеспечат примерно 80% роста спроса, в том числе Китай - 50%. Среднегодовые темпы повышения спроса на электричество в Китае в этот период прогнозируются на уровне 4,9%.

В развитых странах рост спроса на электроэнергию ускоряется после 15 лет стагнации. Электричество становится ключевым энергоресурсом для самых динамичных отраслей мировой экономики, включая ИИ и высокотехнологичное производство, говорится в обзоре.

В прошлом году развитые страны обеспечили почти 20% глобального роста спроса на электроэнергию (17% в 2024 году), и МЭА ожидает сохранения их доли около этого уровня в течение пяти лет.

В США и Европе спрос, как ожидается, будет повышаться в среднем на 2% в год.

В обзоре отмечается, что выработка электроэнергии из возобновляемых источников начинает обгонять угольную генерацию, в то время как атомная генерация достигла нового рекорда.

"Импульс к росту генерации за счет низкоуглеродных источников сохранится до 2030 года", - полагают в МЭА. Как ожидается, к этому времени ВИЭ и атомная энергетика будут обеспечивать 50% мировой выработки электроэнергии по сравнению с 42% в настоящее время.

Газовая генерация также будет расти до конца 2030 года, тогда как угольная постепенно теряет позиции, отмечается в обзоре.